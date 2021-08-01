В Минздраве Башкирии сообщили, скольким жителям республики понадобилась помощь психиатра

Врачи рассказали о статистике психиатрической помощи жителям Башкирии

Специалисты Минздрава Башкирии рассказали, скольким жителям региона потребовалась помощь психиатров.

Врачи озвучили статистику за первые шесть месяцев 2021 года. Портал «Ufatime.ru» со ссылкой на медицинское ведомство сообщает, что с января по июнь госпитализация по профилю «Психиатрия» в Башкирии потребовалась 7 556 пациентам. Еще 2 968 человек получали помощь в условиях дневного стационара. За первичной психиатрической помощью обратились 71 459 раз – в этих случаях беседы с врачом проводились в амбулаторных условиях.

Ранее мы публиковали муниципалитеты Башкирии с наиболее большим показателями употребления крепкого алкоголя на одного человека. На первом месте оказался Уфимский район.