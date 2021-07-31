«Уфа» на последних минутах упустила ничью в матче с «Динамо»

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Сегодня, 31 июля, на уфимском стадионе «Нефтяник» состоялся матч 2 тура ТИНЬКОФФ РПЛ. Футболисты «Уфы» принимали московское «Динамо» и едва не вырвали ничью. Но увы, чуда не произошли – гости одержали победу со счетом 3:2.

После первого тайма футболисты московского «Динамо» обеспечили себе комфортное преимущество – на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу гостей. Оба мяча в ворота Александра Беленова были забиты с пенальти и оба на счету экс-игрока «Уфы» Даниила Фомина. Он реализовал 11-метровые удары на 33 и 41 минутах.

На 75 минуте «горожане» остались вдесятером – судья удалил с поля Руслана Фищенко за перебор желтых карточек. Спустя всего шесть минут башкирские футболисты оживились и пошли в атаку. Сильнее других воспрял духом нападающий Гамид Агаларов, который забил два мяча в ворота голкипера «Динамо» Антона Шунина. Свои возможности сократить разрыв в счете он использовал по полной на 81 и 86 минутах матча.

Однако «динамовцы» в какой-то момент вспомнили, что их на поле на одного игрока больше и забили под занавес третий гол. На этот раз с игры отличился Себастьян Шиманьски.

Итог – 3:2 в пользу гостей и обидное поражение «Уфы».