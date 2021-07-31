В Башкирии из-за ураганного ветра целое село осталось без электричества

По данным МЧС по Башкирии на линию электропередач упало дерево Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 31 июля, жители села Инзер в Белорецком районе Башкирии на полчаса остались без электричества. Виной всему ураганный ветер, обрушившийся на регион. По данным МЧС по Башкирии, линия электропередач была повреждена в результате падения деревьев. Сотрудники экстренного ведомства зафиксировали также случаи падения кровли с жилых домов и хозяйственных построек. Электроэнергии в селе не было с 15:40 до 16:10 – сейчас аварию устранили.

- Погибших и пострадавших нет. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, - сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, ранее МЧС по Башкирии предупреждало жителей республики о надвигающихся грозах и резком усилении ветра. Кроме того, синоптики дали неутешительный прогноз и на завтра: сегодня до конца дня в регионе вероятны кратковременные дожди и грозы, а порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

В предстоящее воскресенье утром, 1 августа, местами на дорогах Башкирии ожидается туман, видимость 500 метров и менее, отмечают в пресс-службе регионального управления МЧС.