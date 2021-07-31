В Башкирии на трассе внедорожник насмерть сбил пешехода на «зебре»

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня, 31 июля, в Туймазинском районе Башкирии под колесами внедорожника «Suzuki Vitara» погиб пешеход. По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла в 14:00 на трассе М5 «Урал».

По предварительным данным, 41-летний житель Челябинской области переходил трассу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил внедорожник под управлением 60-летнего жителя города Октябрьский. Водитель направлялся в сторону Уфы.

Как отметили в пресс-службе башкирской Госавтоинспекции, в результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой помощи.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются, - сообщили в ведомстве.