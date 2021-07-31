Следком по Башкирии займется расследованием аварии, в которой погибла 16-летняя девочка

Фото: ГИБДД по РБ

Следком по Башкирии просит у прокурора Белебеевского района Башкирии передать следователям расследование уголовного дело по факту гибели в ДТП 16-летней девочки. Авария произошла в Белебее, в ночь на 31 июля, на перекрестке улиц Ленина и Интернациональная. По данным ГИБДД по Башкирии, подросток переходила улицу в неустановленном месте, совсем рядом с пешеходным переходом, когда на нее наехал местный житель за рулем «Лада Ларгус».

Как ранее писала «КП-Уфа», после аварии девушка еще была жива – прибывшие на место медики бригады скорой помощи срочно госпитализировали подростка в городскую больницу. К сожалению, через некоторое время она скончалась.

Сегодня СКР по Башкирии обратился в прокуратуру района с ходатайством о передаче материалов уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел в следком для дальнейшего расследования.