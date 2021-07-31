В Башкирии сняли на видео нашествие странных насекомых

Фото: скриншот видео

Недавно в Стерлитамаке местные жители заметили рой неизвестных насекомых, буквально облепивших фонарный столб на мосту через реку Белая. Местный житель снял нашествие летающих тварей, похожих на мотыльков и выложил ролик в социальные сети.

На кадрах видно, как туча насекомых скопилась у фонаря и кружит вокруг него. Поскольку дело было ночью, то со стороны происходящее выглядело несколько пугающе. В комментариях под роликом жители Стерлитамака подтвердили, что видели этих насекомых и в других местах по всему городу. Более того, один из пользователей соцсетей отметил, что они роятся над рекой Белая каждый год.

Позднее знающие люди объяснили, что на видео попали «брачные игры» бабочек, которых называют поденки.