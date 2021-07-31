В Башкирии поиски пропавшей матери троих детей завершились трагедией

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили в своих социальных сетях печальную новость: пропавшую неделю назад 38-летнюю уфимку Регину Азиханову нашли мертвой. Она ушла из дома еще 23 июля этого года и перестала выходить на связь с родными. Известно, что дома ее ждали трое детей и любящий муж.

С 26 июля к поискам Регины Азихановой подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан». К сожалению, поиски завершились трагедией – женщина была найдена мертвой. О причинах ее гибели добровольцы не сообщают, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества в социальных сетях и на устав отряда.

«КП-Уфа» выражает соболезнования родным и близким Регины Азихановой.