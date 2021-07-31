В Башкирии полицейские задержали торговца поддельными дипломами и ПЦР-тестами

Фото: Светлана Маковеева

Накануне сотрудники полиции в городе Октябрьский задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в подделке документов. Как сообщают в пресс-службе МВД по Башкирии, при обыске в квартире предприимчивого горожанина обнаружили около 40 справок о прохождении ПЦР-тестов на коронавирус, выписанных на конкретных людей, а также поддельные дипломы об окончании учебных заведений и даже школьные аттестаты. Стражи порядка изъяли у мужчины оргтехнику и оттиски печатей и 30 тысяч рублей.

По данным МВД по Башкирии, экспертиза показала, что все обнаруженные в квартире документы были поддельными. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, житель Октябрьского «промышлял» продажей поддельных документов не первый день. Изначально стражи порядка вышли на него, когда он пытался продать поддельные водительские права. Что касается справок о прохождении ПЦР-тестов на коронавирус, то по словам самого изготовителя, он продавал их практически всем желающим по 500 рублей за штуку.

Ранее «КП-Уфа» писала, что может грозить жителям Башкирии за подделку медицинских документов о вакцинации от коронавируса или справок с отрицательным ПЦР-тестом.