В центре Уфы до октября перекроют проезд по участку улицы Кирова

На фото: участок, который перекроют для движения автомобилей до октября 2021 года

В ближайшее время «БашРТС» начнет капитальный ремонт теплотрассы в районе пересечения улиц Цюрупы и Кирова, сообщает пресс-служба мэрии Уфы. Из-за этого дорожные рабочие закроют проезд по участку улицы Кирова. Как отмечают в городской администрации, возобновить движение планируется после завершения ремонта не ранее октября 2021 года.

Как уточнили в горадминистрации, проезжую часть перекроют на участке между домами 31 и 39 по улице Кирова. В ходе ремонта заменят 183 погонных метра трубопровода диаметром 500 мм. Вместо стальных труб под землю уложат трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой. Предполагается, что их срок службы значительно дольше – специалисты утверждают, что они прослужат как минимум 30 лет.