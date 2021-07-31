Пятеро жителей Башкирии похитили и продали химикаты на сумму 93 млн рублей

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На днях в Стерлитамаке суд вынес приговор приступной группе из пяти человек, среди которых были бывший сотрудник полиции и экс-сотрудник Роспотребнадзора. Подсудимых обвиняли сразу по нескольким статьям, среди которых злоупотребление и превышение должностными полномочиями и кража. Всех пятерых признали виновными и назначили наказания в соответствии с ролью в преступлении.

Как сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии, следователи установили, что в 2018 году старший оперуполномоченный по городу Стерлитамак анонимно позвонил в полицию и сообщил, что на складах одной из фирм находятся агрохимические удобрения, которые организация изготавливает и хранит без соответствующих документов. После этого «находчивый» теперь уже бывший сотрудник МВД сам прибыл на объект для проведения проверки. В итоге, химикаты на сумму более 220 млн рублей изъяли и перевезли в другое место. Но не специальное хранилище вещдоков, а на «левые» склады. Документы, естественно, никакие не оформляли.

Именно после этого экс-полицейский разработал и даже притворил в жизнь преступную схему. Сначала он попытался потребовать с владельцев химикатов 100 млн рублей в обмен на прекращение проверки. А когда договориться не удалось, пригласил «в долю» начальника местного Роспотребнадзора, который оштрафовал предприятие за нарушение санитарных норм на складе, а сами химикаты признал контрафактом и постановил их уничтожить.

В дальнейшем экс-полицейский вместе с подельниками смогли продать часть химикатов – прибыль составила 93 млн рублей. Часть товара они даже официально продали, оформив документы купли-продажи на 22 млн рублей.

История завершилась тем, что преступную группу поймали и усадили на скамью подсудимых. Сотрудника полиции отстранили от службы еще во время следствия. По приговору суда он проведет 6 лет в колонии общего режима и не сможет в будущем занимать должности в правоохранительных органах. Экс-начальник Роспотребнадзора получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и столько же времени не сможет работать на госслужбе.

- Троим другим сообщникам суд назначил наказание в виде условного лишения свободы от 3 до 5 лет с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами от 300 до 500 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.