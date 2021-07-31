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Общество31 июля 2021 9:38

В Уфе на доме, где жила Земфира, появилось граффити в ее честь

Автором рисунка с изображением певицы называют уфимского художника Олега Кайбышева
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: Телеграм-канал @BDTPRB

Фото: Телеграм-канал @BDTPRB

Накануне в уфимском районе Черниковка на доме, где провела детство и юность певица Земфира Рамазанова появилось граффити в ее честь. На фасаде дома №64 по улице адмирала Ушакова художник Олег Кайбышев изобразил огромную гитару с изображением певицы и начертал несколько строчек из ее песни «Воскресенье».

Фотографию дома, разрисованного в честь Земфиры выложили в социальные сети несколько городских пабликов. Фанаты знаменитой уроженки Уфы по достоинству оценили граффити и отметили, что этот дом «заслужил опознавательных знаков».

Совсем недавно, 28 июля, Земфира выпустила новый мини-альбом «Ах». В него вошли четыре ранее нигде не издававшиеся композиции.