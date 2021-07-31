В Башкирии водитель «Ларгуса» сбил 16-летнюю девочку, она скончалась в больнице

Именно на этом месте оборвалась жизнь 16-летней девочки

В ночь пятницу, 30 июля, в Белебее произошло ДТП, в результате которого скончалась 16-летняя девушка. По данным ГИБДД по Башкирии, авария произошла около полуночи на пересечении улиц Ленина и Интернациональная. Местный житель за рулем «Лада Ларгус» сбил подростка, переходившего улицу в неустановленном месте. Пешеходный переход находился совсем неподалеку – его хорошо видно с того места, где произошло ДТП.

Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции по Башкирии, после наезда автомобиля девушка была еще жива. Прибывшие на место медики бригады скорой помощи экстренно доставили ее в больницу, но суда не произошло: рано утром 30 июля она скончалась.

Фото: ГИБДД по Башкрии

- Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - заявили в ГИБДД по Башкирии.