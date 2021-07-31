В начале августа Башкирию накроют грозы и сильный ветер

Ветер будет усиливаться во время грозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале последнего летнего месяца в Башкирии сохранится жаркая погода. 1 августа в республике прогнозируются кратковременные дожди и грозы, сообщают в Башгидрометцентре. Синоптики также предупреждают о шквалистом усилении ветра, который в первые дни месяца будет юго-западного и западного направления. Резкое усиление ожидается во время гроз. Температура воздуха в предстоящее воскресенье, 1 августа, составит ночью +15,+20 градусов Цельсия, а в горных районах Башкирии похолодает до +10 . Днем воздух прогреется до +27, +32 градусов Цельсия.

В начале новой рабочей недели, 2 августа, в Башкирии осадков не ожидается. Ветер также прогнозируется умеренный, юго-западного и западного направления. Температура воздуха в ночь на понедельник составит +13, +18 градусов Цельсия, а днем воздух прогреется до +28, +33 .