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Происшествия30 июля 2021 18:52

В районе Башкирии перевернулся автомобиль: водитель скончался сразу же

Известно, что погиб водитель «Гранты»
Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 30 июля, в Белорецком районе Башкирии произошла смертельная авария. В ДТП погиб водитель перевернувшегося автомобиля.

Предварительно пока что известно, что это случилось во второй половине дня на 206 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. В результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» и Mitsubishi Outlander отечественная машина перевернулась.

Водитель авто скончался моментально на месте происшествия от полученных травм. На месте случившегося разбираются сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.