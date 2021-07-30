В районе Башкирии перевернулся автомобиль: водитель скончался сразу же

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 30 июля, в Белорецком районе Башкирии произошла смертельная авария. В ДТП погиб водитель перевернувшегося автомобиля.

Предварительно пока что известно, что это случилось во второй половине дня на 206 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. В результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» и Mitsubishi Outlander отечественная машина перевернулась.

Водитель авто скончался моментально на месте происшествия от полученных травм. На месте случившегося разбираются сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.