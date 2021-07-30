В Уфе почти на месяц перекроют проезд на улице Худайбердина

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В Уфе с 1 августа почти на месяц будет закрыт участок проезжей части по улице Худайбердина. Речь идет об отрезке между пересечениями с Чернышевского и Кирова. Ограничение будет введено в связи с прокладкой инженерных сетей для реконструируемого лицея №21.

– Закрытие будет действовать с 1 по 26 августа текущего года, – предупредили в администрации башкирской столицы.

Городские службы попросили жителей Уфы и ее гостей с пониманием отнестись к ограничениям и принесли извинения за возможные неудобства.