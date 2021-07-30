В реанимации уфимской больницы пациент избил врачей

Пациент поступил в больницу под действием наркотического опьянения

В реанимации одной из уфимских больниц пациент избил врачей. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. В отделение медучреждения поступил мужчина, который находился под действием наркотиков. Его приняла врач-токсиколог.

Во время осмотра пациент внезапно вышел из себя и набросился на женщину. Специалистка схватила стул, чтобы отбиться от неадекватного мужчины, но он пнул по нему ногой. На шум прибежал анестезиолог – больной ударил его несколько раз по голове. В конечном счете пациента все-таки удалось усмирить. Как итог, токсикологу диагостировали перелом руки, а анестезиологу – черепно-мозговую травму.

Пострадавшей женщине пришлось взять больничный. Она написала заявление в полицию. Городское МВД проводит проверку по факту происшествия.