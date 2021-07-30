Гроза, ветер и жара: прогноз погоды в Башкирии на выходные дни

В выходные дни по Башкирии пройдут кратковременные дожди с грозами

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в Башкирии на грядущие выходные дни, 31 июля и 1 августа.

Завтра, 31 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет западным, юго-западным, умеренным. Днем при грозах возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12,+17° (в горных районах похолодает до +7°), после восхода солнца столбики термометров покажут +27,+32°.

1 августа характер погоды существенно не изменится: кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. Ночью станет еще теплее: +15,+20°. Днем сохранятся все те же +27,+32°.