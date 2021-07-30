В Башкирии продолжает дорожать жилье

Сэкономить на жилье в Башкирии становится все сложнее

Аналитики Башстата продолжают фиксировать в Башкирии рост цен на жилье. По предварительным данным за II квартал текущего года, средняя стоимость квадратного метра квартиры на первичном рынке составила 73,8 тысячи рублей. С конца прошлого года цены выросли на 4,3%, а по сравнению с I кварталом 2021-го – на 2,7%.

Такая же ситуация наблюдается и на вторичном рынке. В среднем один «квадрат» здесь оценивается в 64,9 тысячи рублей (+4,4% к концу 2020-го и +2,4% к первому кварталу 2021-го).

С 2019 года стоимость жилья на первичном рынке, если смотреть поквартально, не падала вообще, а на вторичном лишь дважды – и то на 0,1% и 0,2% (II квартал 2019-го и II квартал 2020-го соответственно).