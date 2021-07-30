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Общество30 июля 2021 14:40

Перед ТЦ в Уфе появилась палатка МЧС – стало известно, для чего

Снимки каркасного модуля появились в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

В Уфе перед торговым центром «Звездный» в микрорайоне Сипайлово появилась палатка МЧС России. Фотографии с мобильным пунктом стали появляться в соцсетях.

Как «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе аварийного ведомства, палатка перед «Звездным» – это комплекс для вакцинации от коронавируса. МЧС предоставило городу свой каркасный модуль для того, чтобы там можно было организовать прививочный пункт.

В администрации Октябрьского района сообщили, что привиться в мобильном комплексе можно с 16:00 до 20:00. Предварительная запись на вакцинацию не требуется. При себе достаточно будет иметь только паспорт и СНИЛС.