Перед ТЦ в Уфе появилась палатка МЧС – стало известно, для чего

фото: соцсети

В Уфе перед торговым центром «Звездный» в микрорайоне Сипайлово появилась палатка МЧС России. Фотографии с мобильным пунктом стали появляться в соцсетях.

Как «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе аварийного ведомства, палатка перед «Звездным» – это комплекс для вакцинации от коронавируса. МЧС предоставило городу свой каркасный модуль для того, чтобы там можно было организовать прививочный пункт.

В администрации Октябрьского района сообщили, что привиться в мобильном комплексе можно с 16:00 до 20:00. Предварительная запись на вакцинацию не требуется. При себе достаточно будет иметь только паспорт и СНИЛС.