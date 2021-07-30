В воздухе Уфы зафиксировано превышение допустимой концентрации хлорида водорода и фенола

Хлорид водорода был обнаружен на улице Мира, а фенол - на Гафури Фото: Рустем АХУНОВ

В воздухе Уфе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода и фенола. Об этом сообщил Башгидромет.

Избыточное содержание хлорид водорода – 1,6 ПДК – в 19:00 27 июля обнаружил пункт наблюдения, расположенный по улице Мира, 12. На следующий день в 7:00 пост на Гафури, 101 выявил аномальное присутствие фенола в воздухе– 1,5 ПДК.

Хлорид водорода – бесцветный ядовитый газ. Имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению носа, горла и верхних дыхательных путей.

Фенол — токсичное вещество. При вдыхании может вызывать нарушение функций нервной системы.