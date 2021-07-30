Экс-начальника пожарной службы в Башкирии осудят за махинации с матпомощью на 58 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против экс-начальника пожарной службы Межгорья

В Башкирии будут судить экс-начальника федеральной пожарной службы МЧС по городу Межгорье. Его обвиняют в получении взяток от сотрудников и махинациях с выплатами им материальной помощи. Бывший 42-летний руководитель аварийного ведомства проходит фигурантом по трем уголовным статьям с 70 эпизодами преступлений: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и присвоение чужого имущества.

По версии следствия, обвиняемый с апреля 2016 по декабрь 2017 года получил более 29 млн рублей в качестве взяток от 68 своих подчиненных. В обмен на это он помог сотрудникам на системной основе получить дополнительную материальную помощь якобы на оплату дорогостоящего лечения и лекарств. Такую же выплату экс-начальник городской пожарной службы оформил и на себя.

– В действительности ни сам обвиняемый, ни другие сотрудники не имели медицинских показаний для получения данного вида выплат, а полученные деньги расходовались ими на личные нужды. В результате преступных действий обвиняемого МЧС России причинен ущерб на общую сумму свыше 58 млн рублей, – передали в СК РБ.

Факты получения необоснованных выплат и взяточничества выявили сотрудники контрразведки ФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии.

Обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях не признал. Сейчас он находится под стражей и дожидается суда.