Освещение тоннеля на проспекте Салавата Юлаева в Уфе обойдется в 15 млн рублей

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В Уфе по требованию прокуратуры выделено 15 млн рублей на освещение тоннеля в створе проспекта Салавата Юлаева и улицы Сипайловской. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– Муниципалитет не обеспечил надлежащий уровень освещенности в транспортной зоне тоннеля, – пояснили в правоохранительном органе. – Данные недостатки ущемляют прав граждан на безопасные и комфортные условия передвижения, могут привести к росту дорожно-транспортных происшествий.

После того как прокуратура внесла в адрес мэра Уфы Сергея Грекова представление об устранении нарушения, из бюджета города было выделено более 15 млн рублей на освещение тоннеля. Ремонтными работами, согласно итогам электронного аукциона по отбору подрядчика, займется уфимская стройфирма «Билд». Компания должна будет выполнить госконтракт в течение двух месяцев после его заключения.