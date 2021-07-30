Хабиров пообещал, что Башкирия не останется без хлеба

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что вопреки засухе и неурожаю республика не останется без хлеба

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что вопреки засухе и неурожаю республика не останется без хлеба. В этом году агрономы региона рассчитывают собрать 2 млн тонн зерна – два раза меньше, чем в прошлом.

– Наши хлеборобы уже собрали 552 тысячи тонн зерна с 359 тысяч гектаров полей. В лидеры по намолоту озимых культур вышли аграрии Давлекановского района (33,8 тыс. тонн зерна), яровых – Илишевского (14,8 тыс. тонн), – написал Хабиров в своих соцсетях.

Он добавил, что по урожайности озимых традиционно впереди всех Чекмагушевский район, где с каждого гектара собирают по 27,8% зерна. По яровым культурам лидирует Кармскалинский район – 22,4 центнера с гектара.