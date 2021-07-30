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Здоровье30 июля 2021 10:45

Число случаев коронавируса в Башкирии приблизилось к 48 тысячам

За сутки инфекцию выявили еще у 257 человек, скончались семеро
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Показатель числа умерших от COVID-19 продолжает стремительно расти

Показатель числа умерших от COVID-19 продолжает стремительно расти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии зарегистрировано 47 995 случаев коронавируса с начала пандемии. За сутки инфекцию выявили у 257 жителей. Об этом сегодня, 30 июля, сообщил региональный оперштаб.

Показатель числа умерших от COVID-19 продолжает стремительно расти. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали еще семь человек, всего скончались 762 пациента.

За все время коронавирусом переболели 44 317 жителей республики, 417 из них выписались за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились 918 656 человек, вторым – 918 656.