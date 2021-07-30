Число случаев коронавируса в Башкирии приблизилось к 48 тысячам

Показатель числа умерших от COVID-19 продолжает стремительно расти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии зарегистрировано 47 995 случаев коронавируса с начала пандемии. За сутки инфекцию выявили у 257 жителей. Об этом сегодня, 30 июля, сообщил региональный оперштаб.

Показатель числа умерших от COVID-19 продолжает стремительно расти. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали еще семь человек, всего скончались 762 пациента.

За все время коронавирусом переболели 44 317 жителей республики, 417 из них выписались за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Башкирии привились 918 656 человек, вторым – 918 656.