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Общество30 июля 2021 10:23

Башкирский парламент хочет сохранить онлайновый режим работы и после пандемии COVID-19

Курултай сохранит «возможность удаленного доступа для тех, кому это удобно»
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Курултай оценил преимущества "удаленки"

Курултай оценил преимущества "удаленки"

Парламент Башкирии планирует сохранить онлайн-режим работы и после пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– Эпидемия с ее ограничениями вынудила нас быстро переформатировать работу, – отметил он. – Нужно было в условиях карантина принимать оперативные решения по поддержке экономики и социальной сферы, проводить консультации с экспертами, работать над законопроектами.

По словам председателя регионального парламента, у депутатов был период, когда они полностью перешли на удаленную работу. Толкачев признает, что «живую дискуссию ничто не заменит», однако цифровой опыт «оказался очень полезным» – более экономным и менее времязатратным. Спикер заключил, что при постепенном возвращении привычного формата заседаний и совещаний Курултай сохранит «возможность удаленного доступа для тех, кому это удобно».