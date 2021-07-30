Телеведущая из Уфы удивила зрителей своей растяжкой в эфире

Фото: скрин телепрограммы

Телеведущая ГТРК «Башкортостан» Евгения Андреева удивила зрителей своей растяжкой. Во время прогноза погоды телеведущая приняла странную позу – широко расставила ноги, словно собираясь сесть на шпагат. В таком неудобном вынужденном положении, да еще и на каблуках, но с улыбкой Евгения Андреева рассказала о грядущих ливнях и грозах.

Позже в беседе с изданием «Подъем» телеведущая призналась, что неудобные и странные позы – это вынужденная часть ее работы, ведь так значительно экономится съемочное время. Поднять камеру до нужного уровня – на это нужно дополнительное время, которое в новостной студии на вес золота.

- Это мне вместо занятий йогой, на которые не хватает времени. Годы работы на телевидении не проходят даром, - пошутила телеведущая, отметив, что обычно такие кадры не выходят в эфир.