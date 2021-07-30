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Происшествия30 июля 2021 9:22

В Башкирии с начала года утонули 67 человек, 12 из них – дети

Статистику озвучили в МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Всего в текущем году из водоемов Башкирии было извлечено 138 человек

Всего в текущем году из водоемов Башкирии было извлечено 138 человек

В Башкирии в текущем году из рек, озер и других водоемов было извлечено 138 человек, 15 из них – дети. Только 67 погибших считаются утонувшими, в их числе 12 несовершеннолетних. Об этом сообщило МЧС республики.

Последний смертельный случай на воде произошел накануне в карьере «Земснаряд» в городе Туймазы. Там в состоянии алкогольного опьянения утонул 39-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня, 30 июля, тело погибшего будут искать водолазы зонального поисково-спасательного отряда.