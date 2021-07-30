Рядом с психбольницей в Питере задержали голого жителя Башкирии, пристававшего к 10-летним мальчикам

После разговора его поместили в психоневрологический диспансер, а потом отправили в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Санкт-Петербурге на берегу реки Пряжки рядом с психбольницей полицейские задержали жителя Башкирии. На него пожаловались купающиеся дети – по словам несовершеннолетних, мужчина был голым и приставал к ним. Об этом сообщила Фонтантка.

Инцидент произошел 29 июля. В службу 112 позвонил мальчик, который отдыхал на пляже. Он рассказал, что вместе с другими детьми в воде плескался голый мужчина. Под предлогом уроков плавания он якобы трогал 10-летних мальчиков за половые органы.

На вызов приехали сотрудники полиции. Они задержали 34-летнего эксгибициониста – как выяснилось, он приехал в северную столицу из Башкирии. После разбирательства его сначала поместили в психоневрологический диспансер, а потом перевели в СИЗО. В прошлом мужчина был судим за кражу и причинение вреда здоровью. Следователи возбудили уголовное дело о секс-насилии против лица, не достигшего 14-летнего возраста.