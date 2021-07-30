В Башкирии водитель легковушки съехал с трассы и врезался в дерево: 22-летний пассажир погиб на месте

фото: ГИБДД РБ

Ночью 29 июля в Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на 1294 трассы Москва-Уфа. 22-летний житель Стерлитамакского района за рулем Geely Emgrand съехал с трассы в кювет, где врезался в дерево. Пассажир легковушки – сверстник водителя – от полученных травм скончался на месте происшествия. Самого автомобилиста доставили в реанимационное отделение больницы.

За прошедшие сутки это единственное смертельное ДТП на территории республики. В еще семи автоавариях пострадали девять человек.