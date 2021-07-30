В Башкирии коммерческая организация сливала сточные воды Павловское водохранилище

В Башкирии фирма сливала сточные воды в Павловское водохранилище. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как установила башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, коммерческая организация, которая предоставляла услуги в сфере отдыха, сбрасывала сточные воды в акваторию Павловского водохранилища. У фирмы на такие действия соответствующего разрешения не было.

Ведомство возбудило в отношении юридического лица и главного инженера компании дела по статье о пользовании водного объекта с нарушением установленных условий. В результате нарушителей оштрафовали на 60 тысяч рублей.

В настоящее время незаконный сброс сточных вод прекращен, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.