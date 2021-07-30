Билетов на матч «Уфа» – «Динамо» в свободной продаже не будет. На стадионе смогут присутствовать только 1000 человек

фото: ФК "Уфа"

Билеты на домашний матч футбольного клуба «Уфа» с московским «Динамо» не будут продаваться в свободном доступе. На стадионе во время игры смогут присутствовать максимум 1 000 человек. Об этом в своем официальном обращении к болельщикам сообщила пресс-служба команды из Башкирии.

Как пояснили в «Уфе», такие ограничения клубу велел ввести республиканский Роспотребнадзор. Дело в том, что по новому антиковидному указу спортивные команды должны обращаться в надзорное ведомство, чтобы согласовать проведение матчей.

– Нам согласовали присутствие на матче до 1000 человек, – рассказали в «Уфе». – В свободной продаже билетов не будет, предстоящий матч смогут посетить: воспитанники школы ФК «Уфа», сектора активной поддержки, болельщики, купившие абонементы на сезон 20/21, фанаты команды соперника по гостевой квоте.

В клубе болельщиков попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Матч «Уфа» – «Динамо» в рамках второго тура российской премьер-лиги состоится 31 июля. Начало игры – 19:30 по местному времени.