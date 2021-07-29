«Мы гордимся!»: Радий Хабиров поздравил фехтовальщицу Аделину Загидуллину с победой на Олимпиаде в Токио

Радий Хабиров поздравил уфимскую фехтовальщицу Аделину Загидуллину с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Токио. Глава Башкирии позвонил спортсменке, находясь в рабочей командировке в Абзелиловском районе.

– Мы гордимся! Аж мурашки по коже, так трепетно ждали эту медаль. Вы просто огромный молодец. Такая хрупкая девушка, и вот – наша первая золотая медаль на этой Олимпиаде. Огромное вам спасибо! От души поздравляю! – сказал девушке глава республики.

Напомним, сегодня рапиристка из Уфы Аделина Загидуллина стала олимпийской чемпионкой. В рамках командных соревнований на рапирах в Токио девушка завоевала золотую медаль.