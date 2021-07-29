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Общество29 июля 2021 19:15

Простоя не будет: троллейбусы и трамваи Уфы не прекратят свою работу

Такое заявление сделали в столичной мэрии
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

С 1 августа простоя электротранспорта в Уфе не будет. Такое заявление сделала столичная мэрия.

Уфимская администрация прокомментировала новости о том, что в начале следующего месяца городские троллейбусы и трамваи перейдут на режим вынужденного простоя на пять суток.

– Администрация Уфы последовательно наводит порядок в системе жизнедеятельности города и в этом случае также ситуацию контролирует. Никаких простоев электротранспорта не будет, а все вопросы будут урегулированы в самое ближайшее время. Оснований для тревог нет. Движение трамваев и троллейбусов продолжится в прежнем режиме, – заявила мэрия башкирской столицы.