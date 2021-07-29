Житель Башкирии украл телевизор и на три года отправился в колонию особого режима

Суд вынес жесткое решение мужчине, обвиненному в краже

Жителя башкирского села Бузовьязы приговорили к трем годам и двум месяцам колонии особого режима за кражу телевизора стоимостью 1,8 тысячи рублей. Такое жесткое решение 12 июля принял Кармаскалинский межрайонный суд.

Как следует из материалов дела, осужденный незаконно проник в дом к потерпевшему и похитил оттуда телевизор. Мужчина скрылся, однако вскоре был пойман полицией.

На суде фигурант уголовного дела о краже с проникновением в жилище не признал вину в преступлении.

– Суд, исходя из представленных доказательств, пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления […] и назначил 3 года 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии особого режима, – сообщает пресс-служба суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.