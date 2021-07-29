Дождались? В Башкирию возвращаются дожди и грозы

Синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю пятницу июля30 июля в Башкирии ожидается пасмурная погода и дожди с грозами.

По данным Башгидромета, в последнюю пятницу июля жителей республики ждет небольшое потепление. Температура воздуха ночью опустится до +17 градусов, а в некоторых районах днем потеплеет до +30 градусов. Тем не менее, погода ожидается пасмурной и дождливой – в регион вернутся дожди и грозы. В отдельных местах к осадкам добавятся порывы сильного ветра.

В Уфе также весь день ожидаются дожди, а вечером и вовсе начнутся грозы. Ночью похолодает до +18, а днем воздух прогреется до +26 градусов.