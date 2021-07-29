30 июля в Уфе на несколько часов закроют парковку парка Победы

фото: мэрия Уфы

Завтра, 30 июля, в Уфе на несколько часов будет закрыта парковка парка Победы по улице Комарова. Об этом сообщила городская администрация.

На стоянку нельзя будет заехать в период с 6:00 по 11:00. Ограничение вводится «для обеспечения безопасности участников дорожного движения […] в связи с проводимыми здесь мероприятиями», пояснили в мэрии. Там не стали уточнять, о каком именно мероприятии идет речь.

Городские службы просят жителей и гостей башкирской столицы с пониманием отнестись к ограничению и приносят извинения за возможные неудобства.