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Общество29 июля 2021 16:56

30 июля в Уфе на несколько часов закроют парковку парка Победы

Стоянка будет недоступна все утро
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: мэрия Уфы

фото: мэрия Уфы

Завтра, 30 июля, в Уфе на несколько часов будет закрыта парковка парка Победы по улице Комарова. Об этом сообщила городская администрация.

На стоянку нельзя будет заехать в период с 6:00 по 11:00. Ограничение вводится «для обеспечения безопасности участников дорожного движения […] в связи с проводимыми здесь мероприятиями», пояснили в мэрии. Там не стали уточнять, о каком именно мероприятии идет речь.

Городские службы просят жителей и гостей башкирской столицы с пониманием отнестись к ограничению и приносят извинения за возможные неудобства.