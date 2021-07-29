В уфимском аэропорте построят гостиничный комплекс за 917 млн рублей

фото: аэропорт Уфы

На территории международного аэропорта Уфы будет построен гостиничный комплекс. Сегодня, 29 июля, концепция трехзвездочного отеля была рассмотрена на «Инвестчасе» у главы Башкирии.

Отель будет работать под международным брендом Ibis Styles. По словам гендира воздушной гавани Александра Андреева, действующая при аэровокзале гостиница «не отвечает современным требованиям к комфортному размещению гостей и общему уровню обслуживания».

Инвестор вложит в создание отеля на 150 номеров с рестораном, фитнес-клубом и конференц-залами 917 млн рублей. Строительство планируется завершить к 2024 году. В гостинице будут работать порядка 120 сотрудников.