Троллейбусы и трамваи в Уфе могут прекратить работу на пять суток

В самом МУЭТ и мэрии пока не комментируют ситуацию

Троллейбусы и трамваи в Уфе с 1 августа могут полностью прекратить работу на пять суток. Конкурсный управляющий муниципального управления электротранспорта (МУЭТ) Данил Рыбалко подписал приказ о вынужденной приостановке деятельности. Об этом сообщает РБК Уфа.

Согласно документу, МУЭТ должен перейти «на режим вынужденного простоя на пять суток – с 00.00 1 августа по 00.00 6 августа». Такое решение, как следует все из того же приказа, было принято из-за недофинансирования предприятия, которое не смогло добиться от администрации Уфы выделения дополнительных средств, чтобы можно было продолжить нормальную деятельность. Сейчас МУЭТ не способен выплачивать зарплату сотрудникам, налоги и исполнять требования транспортной безопасности.

Комментариев от самого МУЭТа, равно как и от мэрии башкирской столицы пока нет. Сегодня в администрации города будет собрано профильное совещание для обсуждения судьбы предприятия.

Напомним, в конце 2020 года МУЭТ был признан банкротом. Организация задолжала кредиторам более 300 млн рублей.