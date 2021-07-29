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Происшествия29 июля 2021 14:05

В Башкирии подросток избил в подъезде почтальонку и похитил у нее 500 тысяч рублей

Пострадавшая разносила пенсию
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские поймали подростка через несколько часов после того как он совершил преступления

Полицейские поймали подростка через несколько часов после того как он совершил преступления

В башкирском городе Октябрьском 16-летний подросток избил в подъезде почтальонку, разносившую пенсию, и похитил у нее 500 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о грабеже с применением насилия.

По версии следствия, подозреваемый напал на почтальонку в подъезде многоквартирного дома 23 июля около 11:20. Юноша несколько раз ударил 34-летнюю женщину по голове и выхватил у нее сумку, в которой лежало более полумиллиона рублей. Подросток скрылся, а затем, чтобы его не изобличили, сжег свою олимпийку и похищенную сумку.

Чтобы замести следы преступления, юноша сжег свою олимпийку и сумку, в которой лежали деньги

Чтобы замести следы преступления, юноша сжег свою олимпийку и сумку, в которой лежали деньги

Полицейские поймали несовершеннолетнего грабителя на улице спустя несколько часов после преступления. Украденные средства были изъяты.

– Следователем проведено опознание потерпевшей подозреваемого и его допрос, в ходе которого, под тяжестью собранных доказательств, подросток сознался в содеянном, как оказалось, он совершил нападение на почтальона в доме, где сам и проживал, – рассказали в СК РБ.

Следствие по уголовному делу продолжается. Потерпевшей почтальонке назначили судмедэкспертизу, чтобы оценить тяжесть причиненного вреда ее здоровью. Правоохранительные органы также намерены исследовать жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи подозреваемого.