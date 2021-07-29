Уфимская рапиристка объяснила смысл странной фразы, которую она прокричала с командой в полуфинале Олимпиады

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Уфимка Аделина Загидуллина объяснила смысл цитаты Омара Хайяма, которую прокричали российские рапиристки в полуфинале командных соревнований в Токио.

Напомним, что Загидуллина вместе со своими напарницами одержала победу над сборной США со счетом 45:42 в командных соревнованиях по рапире. После официального объявления победителей девушки обнялись и вместе прокричали цитату иранского философа Омара Хайяма – «Кто понял жизнь, тот не спешит». Позже уфимка объяснила смысл фразы корреспонденту ТАСС.

Оказалось, что девиз в команде придумали уже давно – атлеты даже не помнят, кто предложил его первым. Фраза Хайяма описывает тактику командных состязаний российских рапиристок.

- В фехтовании, особенно в командных соревнованиях, торопиться не надо, - рассказала журналистам Загидуллина.

За олимпийское золото рапиристки начнут бороться 29 июля в 14.50 по уфимскому времени.