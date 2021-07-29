На трассе в Башкирии фура насмерть сбила жителя ХМАО

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Иглинском районе Башкирии фура насмерть сбила жителя Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП со смертельным исходом произошло минувшей ночью на 1531 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Грузовой Mercedes-Benz, которым управлял 53-летний уфимец, совершил наезд на 52-летнего пешехода – мужчина пытался пересечь трассу в неположенном месте.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков. В Госавтоинспекции отметили, что на его одежде не было обнаружено световозвращающих элементов.