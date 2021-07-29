В Башкирии на фоне грозы поднимется сильный ветер – МЧС

Порывы ветра в Башкирии достигнут 15-20 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии сегодня и завтра, 29 и 30 июля, испортится погода. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильные порывы ветра – до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями, – обратилось к населению экстренное ведомство.

По данным синоптиков Башгидромета, существенных осадков не прогнозируется только ночью по юго-востоку республики. Температура в темное время суток составит 12-17°, днем солнце прогреет воздух до 21-26°, по югу до 30°.