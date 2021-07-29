В курином фарше башкирского производителя была обнаружена опасная бактерия

В лаборатории было проведено исследование несколько партий замороженного куриного фарша общим объемом 454 кг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В замороженном курином фарше башкирского производителя «Турбаслинские бройлеры» была обнаружена бактерия Listeria monocytogenes, которая может вызвать листериоз. Предприятие было привлечено к административной ответственности. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора Башкирии.

– Несколько партий замороженного куриного фарша общим объемом 454 кг и сроком годности до 8 августа 2021 года исследовались на предмет соответствия техническим регламентам, – сообщило надзорное ведомство. – Согласно протоколам испытаний лаборатории, в замороженном курином фарше обнаружены патогенные палочковидные бактерии Listeria monocytogenes, которые вызывают инфекционное заболевание листериоз.

Россельхознадзор провел расследование в отношении «Турбаслинских бройлеров» и привлек предприятие к административной ответственности. Соответствующее постановление вступило в силу 24 июля. Как уточняет «РБК-Уфа», птицефабрика была оштрафован на 380 тысяч рублей.