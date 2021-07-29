Госдума рассмотрит законопроект башкирского парламента об обязательном чипировании собак и кошек

Предложенная Башкирией норма призвана сдержать рост числа бродячих животных Фото: Иван Макеев

Государственная Дума рассмотрит законопроект об обязательном чипировании собак и кошек, который был предложен башкирским парламентом. Инициатива получила положительное заключение правового управления и профильного комитета. Ее рассмотрят в первом чтении в ноябре. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Предложенная Башкирией норма призвана сдержать рост числа бродячих животных.

– Мы предлагаем ввести обязательную идентификацию и учет домашних собак и кошек, – пояснил Толкачев. – Хозяину будет легче найти потерявшегося питомца. Упростится поиск владельца собаки, напавшей на человека. Недобросовестных владельцев, выбрасывающих животных на улицу, можно будет установить и привлечь к административной ответственности. В конечном итоге обязательное чипирование повысит ответственность людей за животных.

В Госсобрании добавили, что законопроект о чипировании домашних животных поддержали парламенты многих регионов России.