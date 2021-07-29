Девушка из Башкирии с двумя ножами пыталась прогнать любовника матери

22-летняя жительница Белорецка изрезала сожителя матери двумя ножами.

Странная история произошла в одном из домов в Белорецке. Нетрезвая 22-летняя девушка пришла в гости к матери и обнаружила там ее любовника. По неизвестным причинам белоречанка обозлилась на приятеля мамы и начала силой прогонять его из дома. В ответ мужчина ударил ее по голове. Тогда девушка схватила в каждую руку по ножу и начала бить мужчину. В пресс-службе Белорецкого суда сообщили, что она объяснила свои действия самозащитой. Свою вину нападавшая признала.

В итоге девушку признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к двум года колонии общего режима.