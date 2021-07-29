Торговые центры, магазины и школы Уфы массово получили сообщения о терактах

Правоохранительные органы проверили реальность угрозы и не получили никакого подтверждения

Сегодня утром, 29 июля, на электронные почты торговых центров, магазинов и школ Уфы массово пришли анонимные сообщения о готовящихся террористических актах. Об этом сообщила мэрия города. Там отметили, что письма, полученные организациями и учреждениями, были «фейковыми».

– Проведённой проверкой сведений о реальности подготовки теракта не получено. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению исполнителей сообщения, – передали в столичной администрации со ссылкой на органы правопорядка. – Как показывает практика, авторы аналогичных сообщений находятся на территории Украины либо Сирии.