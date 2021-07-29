В Башкирии объединили службы скорой помощи двух медицинских округов

В Башкирии завершилось объединение службы скорой помощи в Кумертауском и Октябрьском медицинских округах. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил профсоюз работников здравоохранения.

– В Октябрьском на базе ГБ №1 создана единая диспетчерская служба скорой помощи, объединившая подразделения скорой помощи Туймазов, Белебея, Бакалинского, Бижбулякского, Ермекеевского и Шаранского районов республики. В Кумертау объединены подразделения скорой помощи Зианчуринского, Мелеузовского и Кугарчинского района, – передали в правозащитной организации.

Там пояснили, что главная цель объединения – сокращение времени, за которое «скорая» приезжает на вызов, а также снижение расходов и «повышение качества» медицинской помощи. По словам председателя профсоюза, крупное преобразование «прошло спокойно». Тем не менее остались вопросы, связанные с тем, что в больницах действуют разные условия оплаты труда.