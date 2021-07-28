в Уфе зарегистрировали превышение ПДК хлорида водорода

«Башгидрометцентр» передает, что в Уфе зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлорида водорода. Загрязнение было зафиксировано, как следует из опубликованного сообщения, 27 июля.

Согласно данным метеорологов, превышение ПДК обнаружили на станции, расположенной на улице Мира, 11 около 19:00.

Концентрация вещества составило1,6 ПДК. По остальным вредным примесям превышения не наблюдалось.

В Уфе 27 июля в воздухе обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлорида водорода. Об этом сообщает Башгидромет.

Загрязнение было зафиксировано на улице Мира, 11 в Орджоникидзевском районе в 19:00. Концентрация хлорида водорода составляла 1,6 ПДК. Превышение показателей по остальным вредным примесям не наблюдалось.