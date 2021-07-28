Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2021 18:32

С начала 2021 года в Башкирии произошло более 7,5 тысячи тяжких преступлений

Республика входит в «десятку» «наиболее сложных и напряженных» регионов России по криминальной обстановке
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следственный комитет озвучил статистику преступлений за первую половину 2021 года

Следственный комитет озвучил статистику преступлений за первую половину 2021 года

В Башкирии за первые шесть месяцев 2021 года было зарегистрировано свыше 27 тысяч преступлений, 7,5 тысячи из которых – тяжкие и особо тяжкие. Об этом сообщил следственный комитет республики.

По данным ведомства, Башкирия входит в «десятку» «наиболее сложных и напряженных» регионов России по криминальной обстановке.

– Следственными подразделениями рассмотрено более 9,5 тысяч сообщений о преступлениях, осуществлено около двух тысяч выездов на места происшествий, возбуждено почти две тысячи уголовных дел, в производстве следователей находилось более трех тысяч дел, окончено расследованием почти 1,5 тысячи дел, – передали в СК.

В первой половине 2021 года Следственный комитет при поддержке МВД, ФСБ и ФСИН добился 100-процентной раскрываемости по убийствам, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилованиям.