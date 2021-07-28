Пенсионерка с двумя маленькими внуками заблудилась в башкирских горах

фото: Госкомитет РБ по ЧС

На Синих скалах в Белорецком районе Башкирии днем 27 июля заблудилась 67-летняя пенсионерка с двумя внуками восьми и девяти лет. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

На поиски семьи были направлены спасатели аварийной службы. Выяснилось, что пожилая женщина с детьми приехали на машине из Белорецка, чтобы прогуляться в горах. Обратный путь они найти не сумели.

– К счастью, женщина смогла отправить своё местоположение спасателям, благодаря чему поиски завершились успешно, – рассказали в Госкомитете РБ по ЧС.

Там добавили, что аналогичный случай произошел в тот же день, но уже в Зилаирском районе. В лесу на хуторе Мучетьбар заблудились две женщины и ребенок. Их нашли сотрудники ОВД села Зилаир.